Arnaldo Albornoz, animador de “La Bomba” muere a manos del hampa

Lamentamos confirmar el fallecimiento de nuestro amigo, compañero y animador #ArnaldoAlbornoz quien desde hace 8 años perteneció al staff del programa. En horas de la madrugada fue asesinado llegando a su casa. Paz a su alma. (Noticia en desarrollo).

A photo posted by La Bomba (@labomba_televen) on Jan 15, 2017 at 2:16am PST