Denuncian que cadáveres explotan en la morgue de Cumaná

Afirman que el Hospital Clínico de Cumaná no escapa de la desidia y el abandono / Foto: Cortesía

El secretario general de Unidad Visión Venezuela en el estado Sucre, Cristian Silva, mostró preocupación por la situación en materia de salud que padecen los cumaneses y sin aparente solución por parte de las autoridades competentes.

“Los cadáveres se descomponen y explotan por falta de frio en las cavas debido a fallas en los compresores o a su inexistencia por robo”, enfatizó al referirse a la morgue del Hospital Clínico Universitario Antonio Patricio Alcalá

“Para nosotros los orientales este centro de salud, el Hospital Clínico, siempre ha sido uno de los mejores, pues era el más completo en cuanto a especialidades, equipos, servicio y atención, así como de estructura, pero lamentablemente no escapa de la desidia y el abandono por parte de quienes lo dirigen”, dijo.

Recalcó que esta edificación consta de una estructura de diez pisos “levantada en gobiernos democráticos” y su construcción es tan fuerte que ha soportado todos los sismos ocurridos hasta ahora en la ciudad de Cumaná. “Es el más grande en todo el estado; era el mejor dotado en instrumentación, equipos, especialidades, personal médico, paramédico, administrativo y enfermería”, destacó.

Asimismo denunció la desmejora en los servicios del hospital general cumanés: “El empeño de una revolución loca en crear sistemas de salud paralelos, convirtió nuestros hospitales en centros: e inmundicia, basura, moscas, gusanos, malos olores y la peor atención, donde personas inescrupulosas se han robado equipos, medicinas e instrumentos quirúrgicos”.

Agregó que a pesar de la presencia de milicias bolivarianas en todos los pisos, salas de hospitalización, emergencia, farmacia, siguen sucediendo desmanes que solo perjudican a los cumaneses que requieren de ser atendidos en estos centros de salud.

Falta de logística y disposición

Igualmente denunció que no pueden aplicarse tratamientos de radio y quimioterapia y lamentó que cada vez haya menos personal capacitado por las malas condiciones laborales.

El dirigente político señaló que todas estas fallas derivan a la falta de lógica y disposición por parte de los órganos competentes, en ese particular acotó que el presidente de Fundasalud es el mismo Gobernador del estado, quien además es presidente de Puertos de Sucre.

“Obviamente, no puede haber eficacia ni en la gobernación, ni en Fundasalud y tampoco en los puertos, ya que una sola persona no debería estar al frente de tres organismos de importantes para el beneficio de los ciudadanos. Por más que quiera, no puede ser eficaz ejerciendo ninguna de las tres funciones, pues el personaje no es médico, ni administrador, ni ingeniero”, expresó.

Por último propuso reformar la salud en Cumaná. “Construyamos un hospital exclusivo para emergencias en la entrada del HUAPA, un Hospital de Niños y el hospital de los Seguros Sociales en terrenos ubicados en la calle Bolívar frente las Residencias Athenas. Los cumaneses no resistimos el deterioro acelerado de nuestra salud por desnutrición, falta de medicamentos, atención médica y desmejoramiento generalizado; por ello exigimos más atención en esta materia”, resaltó.