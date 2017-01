Denuncian que Vasco Da Costa tiene 7 días aislado en cárcel de Tocuyito

Entre los compañeros de celda de Da Costa se encuentra el policía metropolitano, Francisco Gudiño, acusado por el asesinato de los hermanos Faddoul

La hermana de Vasco Da Costa, Ana María Da Costa, denunció que su hermano tiene siete días totalmente encerrado en un cuarto del área de resguardo en la cárcel de Tocuyito, zona asignada para los presos más peligrosos, y resaltó que se encuentra aislado de la población penal, sin extractor ni ventilación.

“El calor es sofocante, están muy mareados y no hay manera de que le abran esa puerta”, lamentó Da Costa.

Hace unos días Vasco Da Costa informó a sus familiares que tiene abscesos en distintas parte del cuerpo y no le han permitido buscar sus medicinas ni siquiera le han realizado una evaluación médica. “Los abscesos están específicamente en sus manos y brazos, ya los ha tenido en otras oportunidades en la cabeza y otras partes, pero nadie hace nada”, denunció la hermana de Vasco Da Costa.

Da Costa acusó al director de la cárcel, Jean Carlos Suárez, por violar los derechos humanos de todos los reclusos y no cumplir su función de custodio, sino más bien abusar de ella.

“Los trata como si fueran su propiedad, él junto a Iris Varela y Nicolás Maduro. Suárez hizo una requisa fuerte en el cuarto de mi hermano, hasta abrió huecos en las paredes y no consiguió nada pero igual decidió castigarlo”, agregó.

Da Costa tiene 57 años y es politólogo. Fue detenido el 24 de junio del 2014 mientras se tomaba un café en una panadería en El Paraíso. Los cargos que se le imputan son: asociación para delinquir, fabricación ilegal de explosivos y ocultamiento de municiones. Todavía no se ha hecho la apertura de juicio. La última audiencia fue el 29 de noviembre de 2015.

Previamente estuvo en la cárcel 26 de Julio y desde hace seis meses permanece en la mínima de Tocuyito. Su hermana tiene dos años y medios que no lo ve porque dice que no está preparada para someterse a la requisa. “Ahí te desnudan y te someten a cosas feas. Yo no estoy lista para eso”, agregó.

Aunque dice que no ha obtenido respuesta por parte de la Fiscalía o el Ministerio Público, mañana 24 de enero se dirigirá a la prisión para hablar con el director del penal y buscar una respuesta por los tratos que está recibiendo su hermano.

