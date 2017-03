En Vargas hay 280 presos hacinados y reclaman retardo procesal

Un total de 280 presos estarían en condición de hacinamiento en el retén de Polivargas ubicado en la Comandancia de Macuto

Marighzell Lucena

Vargas

Un total de 280 presos estarían en condición de hacinamiento en el retén de Polivargas ubicado en la Comandancia de Macuto, donde los familiares denuncian violación de los Derechos Humanos de quienes se mantienen privados en libertad y en su mayoría son víctimas del retardo procesal.

Durante la noche del miércoles, luego que se les imposibilitará a los familiares hacer entrega de alimentos o agua a los reos, se generó una situación que dejó como resultado varios heridos y obligó al traslado de 180 presos al retén ubicado en Camurí Chico, aunque luego 36 fueron devueltos a su sitio de origen.

Hablan los familiares

Víctor López, explicó que en su caso, cada vez que el familiar es llevado a tribunales, el proceso es diferido a la próxima semana y a la fecha no han determinado las supuestas responsabilidades por el delito que se le imputa. “El retardo procesal no algo que pueden ocultar, pues cada vez que vamos a tribunales, si no falta la fiscal, falta el juez si no las experticias y así, ya llevamos cinco meses en esto”.

Otros familiares que pidieron mantenerse en el anonimato, explicaron que a razón de la situación registrada este miércoles los enseres de los presos fueron botados por los funcionarios. “Todas las cosas las botaron, desde la ropa hasta las colchonetas, ahora a empezar de cero a traer y pagar para que te la dejen pasar”, dice una de las mujeres que asegura fue amedrentada para evitar que hiciera alguna denuncia pública. A los malos tratos denunciados por los familiares se suman la falta de agua y luz dentro de la cárcel.

María Machado, por su parte, negó que se haya presentando algún intento de fuga, como pretenden hacer ver las autoridades. “Son tratos realmente inhumanos que aún cuando estén privados de libertad no deben ocurrir, pues muchos de los que allí están no han sido ni siquiera presentados ante tribunales”.

Se espera un traslado

Se espera que para las próximas horas se concrete el traslado de un importante número de presos, pues fuentes extraoficiales indicaron que las autoridades estarían tramitando los cupos respectivos en cuatro cárceles del país. Se desconoce si el traslado sería para aquellos que ya han recibido algún tipo de sentencia o también incluye a los casos en los que se mantiene un retardo procesal.

De manera extraoficial trascendió que entre los reclusos que resultaron heridos durante la noche del miércoles se encuentran Jeison Marrero, con herida en el miembro inferior derecho a nivel de la rodilla; Franklin Salazar, con herida a nivel del cuello y tórax; y un tercero de nombre Hermes Acevedo con lesión en la zona intercostal con laceraciones en la extremidad, todos están en condiciones estable de salud.