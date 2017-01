Hurtaron los celulares de dos periodistas y un diputado en la marcha opositora

Los celulares de dos periodistas fueron hurtados durante la marcha opositora de este 23 de enero en Caracas, informó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Twitter.

Los periodistas afectados fueron Román Camacho y Jack Sáez, a quienes despojaron de sus teléfonos móviles en la avenida Libertador mientras realizaban la cobertura de la movilización.

“Me robaron el teléfono en la marcha”, expresó Sáez desde su cuenta, quien es coordinador de video de la agencia EFE en Venezuela.

Por su parte, el diputado José Guerra también fue víctima del hurto durante la manifestación: “He sido víctima del robo, otra vez. Me robaron mis dos teléfonos con los dos números”.

Me robaron el teléfono si, en la marcha!! A y a varios colegas periodistas! no hay otra cosa que decir. Malditos!

He sido víctima del robo, otra vez. Me robaron mis dos telefónos con los dos números. Para comunicarse use el mensaje directo

