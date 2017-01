Mora Tosta: “No sabemos nada del estado de salud del general Baduel”

Mora Tosta aseguró que el Gobierno quiere impedir que Baduel recupere sus derechos civiles y políticos, dentro de los cuales está la inhabilitación política/ Foto: Referencial

Este jueves, el abogado Omar Mora Tosta, manifestó que el general Raúl Baduel quien fue arrestado en el 2009 fue acusado nuevamente por un tribunal de traicionar la patria e instigar a la rebelión, luego de un allanamiento a su residencia por un presunto “cargamento de armas” que se encontraba en el lugar.

“Se inició en su contra una nueva persecución que lo que busca es evitar que el general Baduel recobre su libertad plena, porque recordemos que ahorita el 3 de marzo se cumple la pena infame que le fue impuesta aún siendo inocente”

Mora Tosta aseguró que el Gobierno quiere impedir que Baduel recupere sus derechos civiles y políticos, dentro de los cuales está la inhabilitación política.

Asimismo, el abogado indicó que Gilber Caro y Steicy Escalona se encuentran incomunicados. “En el caso de Gilber Caro y del general Baduel, en cuanto a la revocatoria de la medida, no pasó por un tribunal”, enfatizando que la espera duro alrededor de dos días, siendo este encarcelado en ramo verde cuando la orden de apresión no cuenta con un sitio de reclusión.

Por su parte, el hijo del General Raúl Baduel, responzalizó al Ejecutivo de lo que pueda sucederle a su padre mientras se encuentre aislado. “Es un ensañamiento no solo a la familia sino con todos los venezolanos” aseveró.

“Defender la constitución no es un delito, querer a Venezuela no es un delito (…) sus acciones no nos van a doblegar” concluyó.

.@jbaduel, hijo del Gral. Raúl Baduel: "responsabilizo a Maduro de lo que le pase a mi padre". pic.twitter.com/EJE3iSMgOb — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 26, 2017

Dr. @Omar_moratosta, Abog. Flia. Baduel:"hay un caso nuevo por delitos nuevos: instigación a rebelión militar y traición a la patria" #26Ene — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 26, 2017