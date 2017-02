Reportan que tiroteo en playa de Margarita dejó herido a pran “Wilmito”

Foto: Globovisión

Cuatro personas recibieron impactos de bala mientras se encontraban en las inmediaciones de Playa Parguito, municipio Antolín del Campo, en la isla de Margarita. El hecho ocurrió en la tarde del viernes y reportan que Wilmer José Brizuela Vera, alias Wilmito, sentenciado a 14 años de prisión por un doble homicidio y quien debería estar recluido en la Comunidad Penitenciaria de Coro, estado Falcón, recibió un tiro en la región axilar y brazo izquierdo.

Se conoció que “Wilmito” obtuvo un permiso para pasar el fin de semana en Nueva Esparta, junto con su familia. La versión no ha sido confirmada por el Ministerio de Servicio Penitenciario, más sí se dio a conocer por otras fuentes que desde el 18 de diciembre tenía un “régimen de confianza tutelado” y además sería trasladado a Caracas.

“Actualmente, Wilmito debería estar en una cárcel en el país. Desde diciembre se ha propagado el rumor en Ciudad Bolívar de la liberación de Brizuela, pero fuentes en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) afirman que el sujeto permanece en la Comunidad Penitenciaria de Coro, en el estado Falcón”, cita la periodista Pableysa Ostos en su nota del Correo del Caroní.

Registro de alias Wilmito en el CNE Supuesto permiso por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios

Sin versiones

Hasta el momento no hay una versión oficial sobre lo ocurrido en Nueva Esparta, pero el robo es la principal hipótesis. Trascendió que las víctimas fueron impactadas con un arma de fuego, cuando se encontraban dentro de su vehículo. Los agresores se trasladaban en moto y el parrillero accionó el arma en contra de las personas que iban en el auto.

Los cuatro heridos (un hombre, dos mujeres y un niño de 11 años) fueron trasladados de urgencia a una clínica privada en El Valle, ubicado en el sector Conuco Largo, pero aún se desconoce cuál es el estado de salud de cada uno. Lo que sí confirmaron, vía telefónica, en el centro hospitaliario fue que las personas eran visitantes del estado Bolívar.

“De acuerdo con el informe de Protección Civil Nueva Esparta, los cuatro lesionados durante el tiroteo fueron identificados como Janet Marcano, de 35 años, herida en el tórax izquierdo; Wilmer Brizuela, de 34 años, herido en la región axilar y brazo izquierdo; Yusmely Lisandri, de 35 años, y un menor de 11 años quien presentó dos heridas por proyectil de arma de fuego”, cita Ostos.

¿Quién es Wilmito?

Brizuela es recordado en el estado Bolívar por ser líder negativo (coloquialmente conocido como pran) del Internado Judicial de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar. “Su pranato se ha caracterizado por mantener una paz armada dentro de la cárcel, así como una amplia red de extorsión en el comercio local. Eran conocidas sus recurrentes entradas y salidas del penal, su trabajo para humanizar el centro de reclusión con actividades de esparcimiento y recreación, y hasta por tener una columna de opinión en un diario nacional”, según reseña Ostos.

La noche de este sábado, cuando se conoció del incidente, comenzaron a publicar en las redes sociales fotos de Brizuela con la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

“Wilmer Brizuela es el primer pran que hubo en Venezuela. Se encuentra cumpliendo condena por el delito de secuestro. También ha sido acusado como autor intelectual del homicidio de María Elena Casado, hermana de la Juez Superior del estado Bolívar, Mariela Casado. Controla la cárcel de Vista Hermosa y también tiene autoridad sobre otros penales en los que ha estado detenido en los últimos 14 años, como Tocuyito y Tocorón”, reseñó el portal Runrunes.

Según informó el diario El Universal en una investigación realizada en 2012, “un equipo de psicólogos evaluó a Brizuela y el análisis arrojó que este no tiene ninguna autocrítica, baja tolerancia a la frustración, alto coeficiente intelectual, no reconoce el daño causado a la sociedad ni que haya hecho nada malo y asume que sus principios e ideales son prioritarios… Se conoció que entre las recomendaciones figura la de darle asistencia psiquiátrica por presentar patologías clínicas, que no se especifican en el texto”.

Estas fueron algunas de las informaciones que se publicaron en redes sociales:

Ministra Iris Varela da beneficio a Wilmito un año después de ser acusado por crimen de delincuencia organizada que no acepta beneficio pic.twitter.com/YziQhaCm6L — Ronna Rísquez (@ronnarisquez) February 18, 2017

Ministra Iris Varela le dió al pran Wilmito beneficio de Régimen de Confianza el 18 de diciembre. Debía estar en El Paraíso no en Margarita pic.twitter.com/PyJDgGD1jA — Ronna Rísquez (@ronnarisquez) February 18, 2017

#VealoUsted #18DIC2016 Ministra Iris Varela habría firmado un Régimen de Confianza Tutelado para "El Wilmito". ¿Dónde estaban los custodios? pic.twitter.com/I6ftNX8WY4 — Cristhopher Borrero (@CristhopherB) February 18, 2017

#Sucesos #NuevaEsparta segun #Wilmito habría salido en libertad el pasado mes de diciembre versión no confirmada @infoelluchador — Jose Alejandro RJ (@alejandroj858) February 18, 2017

Mis colegas @GEDV86 @PableOstos informan q' pran "Wilmito" resultó herido en Nueva Esparta.En 2015 lo vi y estaba en Tocoron.Ya les muestro. — Angélica Lugo (@Angelicalugob) February 18, 2017

"Wilmito" goza de "régimen de confianza", turismo carcelario en Vista Hermosa, Tocuyito y Tocorón y también de rugby pic.twitter.com/unDr86ssGk — Angélica Lugo (@Angelicalugob) February 18, 2017