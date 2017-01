A prueba Android 7.0 Nougat para el Moto Z Play

Lenovo con los Moto G y Moto Z se está portando muy bien en cuanto a actualizaciones. Sus dispositivos, normalmente suelen ser siempre los primeros en actualizar, después de que Google actualice sus Nexus. Ya os contamos que los Moto G4 y G4 Plus ya estaban actualizando a Android 7, pero todavía falta que llegue a todos los de la gama Moto Z.

Android 7 para el Moto Z Play está muy cerca

Estamos estos días hablando mucho sobre el tema de actualizaciones. Normalmente, por esta época, es cuando empiezan a actualizar todos los terminales a la última versión de Android, teniendo en cuenta que en la segunda mitad del año pasado es cuando Google libera la actualización oficial. Hoy os vamos a hablar sobre esta versión en uno de los mejores dispositivos del año de Lenovo, el Moto Z Play. Este dispositivo es el Moto Z Play.

Hace meses que los Moto G4 y los Moto Z iban a recibir oficialmente Android 7.0 Nougat, pero no podíamos dar fechas de cuándo ya que la compañía no se había pronunciado al respecto. Nos extraña bastante que, como hemos comentado anteriormente, los Moto G4, que son dispositivos menos potentes que el Moto Z Play, ya se estén actualizando, y este todavía no.

Hoy nos hemos podido enterar que Android 7 para el Moto Z Play ya se está probando, lo que significa que el desarrollo de esta última versión definitiva le falta poco para salir. La fecha de salida de esta actualización debería ser en marzo, un mes más tarde que la de los Moto G4.

Ya hemos escuchado los primeros rumores del siguiente Moto Z, que llevará unas características bastante potentes, pero nos extraña que uno de los móviles más potentes del año pasado de Lenovo, sea de los últimos en actualizar. Veremos cómo intenta arreglar esto Lenovo y qué tal funciona la actualización, ya que seguramente, los usuarios de este móvil no estarán tan contentos al ver que un móvil de la misma compañía y que cuesta la mitad, se actualice mucho antes que un móvil de casi gama alta.