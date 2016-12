Android 7.0 Nougat llega al Huawei P9 Plus en forma de Beta

Android 7.0 Nougat en el Huawei P9 Plus

Si bien muchos lo conocemos por Huawei P9, lo cierto es que este smartphone era más bien pequeño. El móvil que contaba con una pantalla con un tamaño más estándar para lo que venía siendo lo común en el mundo de los smartphones es el Huawei P9 Plus. El primero de ellos ya había pasado a ser incluido en el programa Beta de Android 7.0 Nougat, lo que significa que ya contaba con una versión oficial, aunque no definitiva, de la última actualización del sistema operativo. Parecía lógico, por tanto, que pronto el Huawei P9 Plus sería el que recibirá esta nueva versión Beta basada en Android 7.0 Nougat. Y ahora así lo confirma la propia compañía.

Esta nueva versión no es tan relevante solo por el hecho de estar basada en Android 7.0 Nougat, sino también porque se trata de la nueva versión de la ROM de personalización EMUI 5.

EMUI 5

EMUI 5 destaca por algo especial. Además de contar con un nuevo aspecto de interfaz renovada, algo que gustará mucho a los usuarios pues se encontrarán con un nuevo diseño para la interfaz de usuario de su móvil, también incorporará una característica muy destacable, que tiene que ver con una optimización de las opciones y los menús en el móvil para que se puedan llegar a todas las opciones del teléfono inteligente en tan solo unos tres pasos. Es una mejora muy relevante pues eso sí resulta una optimización interesante, y hace que sea mucho más fácil utilizar un smartphone.