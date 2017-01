Android 7.0 Nougat llegará con resolución Full HD, para el Samsung Galaxy S7

Cambio de resolución y densidad de imagen

La actualización a Android 7.0 Nougat para el Samsung Galaxy S7 y el Samsung Galaxy S7 Edge nos traerá algunas novedades de lo más relevantes. Una de ellas tiene que ver con el ahorro de energía en el teléfono inteligente. Básicamente, Android ahora soporta de forma nativa el cambio en la densidad de imagen, lo que cambia la resolución de la pantalla para ahorrar energía. Lógicamente, una pantalla funcionando en Full HD, o en HD, consume menos energía que una pantalla en resolución Quad HD. La posibilidad de cambiar entre estas resoluciones será una novedad en el Samsung Galaxy S7 gracias a Android. Sin embargo, habrá una curiosidad.

Resolución Full HD por defecto en el Samsung Galaxy S7

SamMobile ha instalado de forma manual la actualización oficial a Android 7.0 Nougat en el Samsung Galaxy S7, y ha confirmado que esta característica está incluida en dicha versión. No obstante, lo más curioso es que no solo está incluida, sino que ya se hace uso de ella, al activar por defecto la resolución Full HD, en lugar de la resolución Quad HD con la que cuenta la pantalla, y con la que llegó originalmente el smartphone.

Eso no es problema, no perdemos calidad teórica, porque podemos usar esta opción para cambiar de nuevo a Quad HD. Pero, ¿por qué llega activada por defecto la resolución Full HD? Quizás es porque el ojo humano no es capaz de diferenciar con mucha precisión entre una y otra resolución. Al fin y al cabo, la pantalla sigue siendo de gran calidad. La gran ventaja, es que el usuario que no lo perciba, sí percibirá una diferencia en el consumo de energía. Es decir, ahora la batería tendrá más autonomía que antes. Claro está, a costa de la resolución de imagen. Pero para muchos usuarios eso no será relevante. Y para los que sí lo sea, no habrá problema, pues podrán cambiar la resolución.

Aun así, nos hace pensar en si es realmente necesario contar con tanta resolución de imagen en el móvil si al final no es útil ni para ver vídeos ni para el uso normal del smartphone.