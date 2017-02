Android 7.0 Nougat trae algunas diferencias para el Samsung Galaxy S6 y Galaxy S7

Uno de los cambios más importantes que hay entre el S6 y S7 es el Always on Display que, finalmente, no llegará al Galaxy S6 con Android 7.0 Nougat, como todo el mundo esparaba. Aún así, en el S7 tenemos un Always on Display mejorado con distintas funciones como cambiar colores.

Diferencias entre Android 7.0 en el Samsung Galaxy S6 y Galaxy S7Las diferentes principales entre Android 7.0 Nougat en dos dispositivos de Samsung, exactamente en el gama alta de 2015, el Galaxy S6. y el Galaxy S7. Estas actualizaciones no han llegado todavía oficialmente a ninguno de estos móviles, pero no descartamos, como hemos comentado antes, que lleguen en el mes de febrero para los dos, así que vamos a ver las