Android 7.1.2 llegará el 3 de abril

Una nueva versión de Android nos espera ya en próximo mes de abril. Se trata de Android 7.1.2, que si bien no será una actualización extremadamente amplia, si podría ser una de las últimas que modifique la numeración de la versión. Llegará el 3 de abril.

Una nueva actualización nos espera a comienzos de mes que viene. Concretamente será el 3 de abril cuando se lanzará de forma oficial esta nueva versión y cuando comenzará a llegar el firmware a los teléfonos inteligentes y tablets que primero actualizarán.

¿Cuá les serán las novedades de esta versión? De momento sabemos bastante poco. Parece que se solucionarán algunos problemas presentes en versiones anteriores, y se realizará una optimización de algunas funciones.

Eso es exactamente lo que se informa siempre con todas las actualizaciones, por lo que en realidad no es demasiado relevante para establecer cuales serán las novedades reales de esta versión, algo que probablemente confirmaremos cuando se lance de forma definitiva.

No obstante, probablemente los dispositivos que si recibirán mejoras serán los Nexus y los Google Pixel. Estos últimos tiene problemas recientemente con el altavoz, por lo que no sería raro que uno de los objetivos sea solucionar este problema con la próxima actualización. Aún así, hasta que no se lance de forma definitiva dicha actualización no habrá forma de saber sus características reales.

Será el 3 de abril cuando llegará Android 7.1.2 y siendo los primeros en actualizar los móviles de Google. Tanto los Nexus 6P y Nexus 5X como los Google Pixel y Google Pixel XL.