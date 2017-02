Android Wear 2.0 busca desbancar al Apple Watch

¿Qué tienen en mente los de Mountain View? Por una parte, promocionar un sistema operativo muchísimo más personalizable, donde el usuario tenga un mayor control sobre las prestaciones del dispositivo, de manera que este logre adaptarse mejor a las necesidades del día a día. Otros elementos distintivos será la capacidad de elegir detalles como la interfaz de la propia pantalla, colores de las agujas del reloj, pero también apretando en otros aspectos importantes como es la visualización de las notificaciones.

En Android Wear 2.0 encontramos una interfaz clásica y minimalista

Con una apuesta muy clara por las formas redondeadas, en la nueva capa de software que integrarán los dispositivos podemos contar con un acabado estético, en el que consultar nuestras notificaciones será más agradable aunque todavía le quede camino por recorrer. Se mantienen las funcionalidades clásicas de este tipo de dispositivos, pero se arriesga al reducir la complejidad de interaccionar con el aparato, sumándole muchas mejoras de cara al uso de aplicaciones orientadas a la salud y lo deportivo. Tanto es así, que contaremos con la aplicación Fit por defecto, de modo que ya no tendremos excusa para sacar todo el partido a nuestros Android Wear 2.0

Todavía quedan algunas cosas mejorar

Pese a que se ha creado muchísimo hype alrededor de los nuevos Smartwatch de LG, hay algunos aspectos que los usuarios vienen reclamando desde hace tiempo que todavía no han sido integrados en los aparatos. La clavija de carga sigue siendo una de las tareas pendientes de LG, que no ha logrado implementar el mismo sistema de carga en ambos dispositivos. Esto supone un contra importante para un dispositivo pensado para complementar nuestro teléfono móvil, ya que nos obliga a contar con dos cables de carga diferentes siempre que queramos utilizar ambos aparatos en el día a día. Por otra parte, no está claro si el amperaje de las baterías ofrecerá mejores resultados de los que hemos visto hasta la fecha, aunque en ese sentido LG ha prometido actualizaciones y un software pulido.