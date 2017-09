Apple: El iMessage revolucionó el mundo, no WhatsApp

Afirmar que iMessage revolucionó el mundo al dar la opción a los usuarios de comunicarse entre ellos por medio de mensajes gratuitos gracias a la conexión a Internet, es algo irreal. Pero así lo afirma Apple. Sin embargo, iMessage se presentó en el 2011, mientras que WhatsApp se presentó en el 2009. Pero además, de eso, iMessage solo está disponible para usuarios que cuentan con un iPhone, mientras que WhatsApp está disponible para usuario que cuentan tanto con un iPhone como usuarios que cuentan con un móvil Android. Y también antes ha estado disponible para smartphones con Windows, Blackberry y Nokia S40.

Afirmar que ha sido iMessage la plataforma de mensajería que ha cambiado el mundo no es nada real. En ningún momento iMessage ha sido la principal plataforma de mensajería. Ni FaceTime ha sido la principal plataforma de videollamadas, tal y como también ha afirmado Apple. De hecho, ninguna de las dos plataformas es innovadora. Ya de por sí se podría afirmar que WhatsApp tampoco era una aplicación innovadora, porque ya existía antes la posibilidad de comunicarnos gratis por medio de nuestra conexión a Internet. Pero sí es cierto que WhatsApp se ha convertido en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo.

Aun así, podría afirmarse que no es una revolución. Pero desde luego, lo que no es posible es afirmar que iMessage sí es la revolución del mundo de la mensajería, cuando en realidad no es más que una aplicación que copia a WhatsApp.

Apple también afirmó que la pantalla OLED del iPhone X era revolucionaria, pero lo cierto es que es una pantalla fabricada por Samsung, que ni siquiera cuenta con la misma calidad que la pantalla de los móviles de gama alta de Samsung. Hoy en día los usuarios no son tontos, y si bien es cierto que el iPhone X es un móvil de gran calidad, no es necesario realizar afirmaciones que no son reales, puesto que al final, muchos usuarios sabrán que las afirmaciones solo son marketing, y no realidad.