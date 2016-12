Así se podrán desinstalar apps de MIUI 9 en el sistema de los Xiaomi

MIUI 9

Muchos fabricantes personalizan el firmware que instalan en los smartphones que comercializan. Esto quiere decir que si bien utilizan Android, este lleva un alto nivel de personalización, a tal punto que incluso en ocasiones muchas de las funciones que llevan estos móviles son muy diferentes de las funciones que se integran en Android. Incluso en casos como el de los Xiaomi, que cuentan con MIUI, nos encontramos con una plataforma completamente personalizada por el fabricante que nos ofrece una experiencia que en muchos casos ni recuerda a la de Android. Por lo general, esto también tiene un problema, y es que dichas plataformas de software suelen contar con una gran cantidad de servicios y aplicaciones del propio fabricante que son apps del sistema y que no se pueden desintalar. Pongamos el caso de una aplicación de notas, cuando nosotros somos usuarios de Google Keep. Estaremos obligados a tener la app del sistema que no utilizamos, y Google Keep, ocupando espacio. Una posible solución es rootear el móvil y desinstalar la app, pero cuando es una app del sistema, desinstalarla puede afectar a otros servicios y más en una interfaz como MIUI con un alto nivel de personalización por parte de Xiaomi. Sin embargo, es va a cambiar con MIUI 9, la versión basada en Android 7.1 Nougat que irá llegando pronto a los móviles de la compañía.

Desinstalando las apps del sistema

Lo ha anunciado Ma Ji, el Product Manager de MIUI, quien ha dicho que con MIUI 9 se podrán desinstalar las aplicaciones del sistema, y que esto no repercutirá al funcionamiento del resto de servicios del móvil. De esta forma, podremos desinstalar la app de notas sin que afecte a los demás servicios, y sin tener que rootear el móvil, lo que es realmente destacable.

Lo más curioso de todo es que Xiaomi está empezando a lanzar sus propias aplicaciones, las que normalmente van integradas en el sistema, en la Google Play Store, de forma que cualquier usuario, con cualquier smartphone, puede instalar su aplicación de calculadora, por ejemplo, que es la primera que han lanzado. Un buen avance por parte de Xiaomi para que MIUI sea una interfaz mucho más fácil de utilizar para los usuarios.