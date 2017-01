Así será el diseño del Samsung Galaxy S8

Diseño del Samsung Galaxy S8, al descubierto

Algunos de los detalles e información más esperados en torno al Samsung Galaxy S8 ha sido el diseño del mismo y los elementos que podrían diferenciarlo respecto a la anterior generación, el Samsung Galaxy S7 y la respectiva versión Galaxy S7 Edge. Hoy ese día ha llegado gracias a una filtración del portal Venture Beat. La página ha dejado ver por primera vez en muchos meses el diseño del Samsung Galaxy S8 a partir de una fotografía con cierta calidad de imagen.

En dicha imagen podemos ver algunos detalles técnicos de interés general que, si bien habían sido recogidos por los rumores más destacados, no ofrecían aún la solidez necesaria para considerarlos información fidedigna. Sin embargo, la imagen adjunta -siempre que acabe recogiendo la versión definitiva del S8-, aporta mayor solidez a toda la información vertida en Internet hasta la fecha. A primera vista, todo parece indicar que la firma apostará por mantener la toma mini jack para auriculares, así como la llegada de la interfaz USB-C como puerto de carga y transferencia de datos.

Se confirmaría la desaparición del botón Home físico del frontal

Tal vez, la información más exclusiva que deja ver la imagen en la que se muestra el supuesto diseño del Samsung Galaxy S8 es la adaptación del sensor de huellas en la parte trasera de la carcasa, junto a la cámara. El detalle es importante puesto que supone la desaparición del botón Home físico tan característico hasta la fecha en la familia de los Galaxy S.

Esta decisión del fabricante será sumamente importante puesto que no solo varía el diseño del Samsung Galaxy S8 respecto a anteriores generaciones. La supresión de botón físico hará cambiar de hábitos a los asiduos a la saga Galaxy S, que para desbloquear tendrán que llevar el dedo a la parte posterior del equipo. Lo cierto es que en este sentido se ganará funcionalidad, aunque en ciertas situaciones -como cuando se dispone el móvil sobre la mesa- será necesario agarrar el terminal.

Por otro lado, la interfaz de usuario también cambiará puesto que es de esperar que los botones pasen a integrarse directamente en la propia pantalla de forma virtual, en detrimento del propio botón físico y los botones táctiles retroceso y multitarea.

Pantalla del Samsung Galaxy S8

Otra de las consecuencias de eliminar el botón Home es la adopción de una pantalla de mayor tamaño, tal y como se especulaba hasta ahora. El frontal del Samsung Galaxy S8 pasa a ser ocupado en mayor medida por el display que, del mismo modo, en la imagen se muestra con panel curvo Dual Edge. El ratio de la pantalla pasaría a un impresionante 83%, según apunta la fuente, además de una relación de aspecto poco común en el sector con 18.5:9.

En lo que respecta al tamaño del panel, la foto filtrada deja ver tan solo una de las dos versiones que se espera que lleguen. Por tanto, en este sentido se mantiene la información que habla de dos modelos con pantallas de 5.8 y 6.2 pulgadas. Unas dimensiones que vendrán respaldadas por el diseño del Samsung Galaxy S8 con marcos reducidos a la mínima expresión.

Batería y autonomía

La filtración de hoy también pone en relieve otra de las características más relevantes de todo smartphone y no es otra que la autonomía. Si bien no hay datos concretos, sí que sale a la luz la capacidad de la batería de ambas versiones del Samsung Galaxy S8. La de menor tamaño contaría con una capacidad de 3.000 mAh mientras que el segundo modelo pasaría a tener 3.500 mAh. Lo cierto es que estos valores suponen una reducción de la capacidad respecto a los Samsung Galaxy S7 Edge -que no el Galaxy S7- además de tener en cuenta que las pantallas también crecen en tamaño. Así pues, habrá que comprobar hasta qué punto la optimización de los componentes pueden solventar esta pequeña reducción de la capacidad de la batería.

Otras características que se mantienen