Así será el Samsung Galaxy A5 (2017)

Entre las características de los nuevos Samsung Galaxy A5 y A3 2017 que llegan a nuestro país en los próximos días, destaca la misma resistencia al agua de la que ya presumen tanto el Samsung Galaxy S7 como el S7 Edge. Este certificado IP68 significa que el teléfono es resistente a salpicaduras y el contacto con otros líquidos, pero no tanto como para que puedas bañarte con el sin riesgo de que el dispositivo se dañe.

Accesorios del Samsung Galaxy A5 de 2017

La habitual guía de uso, el “pincho” para extraer la bandeja SIM, los auriculares de estilo elegante de la marca, el cable USB Tipo C y el cargador de 2 amperios son los accesorios que acompañan al teléfono en su packaging así como un adaptador de MicroUSB a USB Tipo C, aunque si usamos un cargador MicroUSB no podremos hacer uso de la carga rápida del dispositivo.

Características del Samsung Galaxy A5 de 2017

Llegados a este punto te recordamos que el Samsung Galaxy A5 de 2017 presume de una pantalla de 5,2 pulgadas FullHD SuperAMOLED bajo la que encontramos un procesador octa-core a 1,9 Ghz acompañado de 3 GB de RAM y un almacenamiento de 32 GB compatible con tarjeta MicroSD. Con una cámara delantera y trasera: 16 megapíxeles y apertura f/1.9 es smartphone es compatible con Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v 4.2, ANT+ y NFC para usar Samsung Pay con total comodidad.

Todo ello con Android 6.0.1 Marshmallow como sistema operativo y una batería de 3.000 mAh con tecnología de carga rápida.