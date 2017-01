Así será el Sony Xperia XA de 2017

El nuevo Sony Xperia XA de 2017 se deja ver en imágenes

Sony es una de las compañías que más esperamos ver en este MWC. Tiene que lanzar algo diferencial para poder volver a ponerse entre los primeros fabricantes de Android, como lo hizo hace unos años en 2014. Hoy, el diseño filtrado que os traemos del nuevo Sony Xperia XA de 2017 no va a ser diferencial, ni tampoco va a marcar un antes y un después en la compañía, pero sí esperamos que sea un buen terminal en la gama media.

En la primera foto podemos ver como no llegará solo este nuevo Sony Xperia XA de 2017, sino que también llegará, seguramente, con un smartwatch. Estos móviles tendrán un diseño muy parecido a la anterior generación. Seguirán el mismo estilo, con un móvil sin los bordes curvos, con unos marcos laterales casi inexistentes y unos marcos superiores bastante grandes, en comparación con terminales de la competencia. Podemos ver que llegará en varios colores diferentes. De momento, podemos ver un color gris, un color rojo, otro plateado y otro azul oscuro.

No sabemos todavía el nombre de este terminal, ya que podría tener otra nomenclatura, o simplemente llamarse Sony Xperia XA de 2017. También podemos ver que llevará un USB Tipo C, así que ya se está estandarizando esta nueva conexión en la gama media. Como ya comentamos el otro día, el procesador que llevará será un MediaTek acompañado de 3 GB de memoria RAM. No sabemos todavía si van a ser dos terminales, que, en caso de que sean, nos encontraremos una pantalla menor de 5 pulgadas y otra mayor.