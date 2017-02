Así será la cámara del Moto G5 Plus

La cámara del Moto G5 Plus, de las mejores de su clase

Este año Lenovo se ha esmerado en darle un nuevo enfoque a su gama media, y ofrecer un salto de calidad entre ambos modelos de Moto G5, en este caso el Moto G5 Plus ofrece una cámara de 13 megapíxeles que cuenta con una función muy especial. Y es que es la primera cámara de su categoría con Dual Autofocus Pixels, que utiliza hasta diez veces más píxeles en el sensor, y permite bloquear el enfoque en el sujeto hasta un 60 % más rápido que antes, algo que se nota sobre todo en las escenas nocturnas.

En la toma de contacto no hay más que ver los diferentes controles manuales con los que cuenta el Moto G5 Plus para hacerse una idea de lo en serio que se han tomado este aspecto en el nuevo terminal. No hay más que ver los diferentes ajustes a los que podemos acceder para darnos cuenta que la cámara de este móvil permite realizar fotos con todo detalle y sobre todo a nuestro gusto. Comenzando por el enfoque manual, que podemos ajustar sólo con deslizar los dedos, o el modo HDR, que le confiere un aspecto totalmente distinto a las capturas de la cámara, todo parece pensado en esta cámara del Moto G5 Plus para ofrecer al usuario una experiencia casi profesional de fotografía.

Si algo queda claro con esta toma de contacto de la cámara del Moto G5 Plus es que esta es una de las principales razones de la diferencia de precio respecto del Moto G5 estándar, y al menos en base a lo que hemos podido probar de ella, está completamente justificado.