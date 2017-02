El 80% de los dispositivos cuentan con iOS 10

Tan solo han pasado cinco meses desde el lanzamiento de iOS 10 para todo el público, y ha sido tiempo más que suficiente para que iOS 10 tenga una adopción del 80% entre los usuarios con dispositivos iOS. Según los datos de Apple, el 79% tienen iOS 10, el 16% iOS 9 y tan solo un 5% cuentan con versiones anteriores.

Los datos han sido medidos por Apple el pasado 20 de febrero y están disponibles en la página para desarrolladores. Comparando estos datos con los del año pasado por estas fechas, iOS 9 contaba con un 77% por lo que la adopción ha sido ligeramente superior en esta ocasión.

¿Quién sigue utilizando iOS 9? Seguramente se trate de dispositivos que ya no pueden actualizar a nuevas versiones, como algunos iPod touch o antiguos iPhone. Ese 5% de dispositivos en versiones más antiguas es más de lo mismo, iPhone y iPad que nos soportan las últimas actualizaciones del sistema operativo.

¿Por qué es importante la adopción de iOS 10?

Para entender mejor el ecosistema de Apple y su política de actualizaciones, es interesante comparar estos datos con los de Android justo hoy que se cumplen seis meses del lanzamiento de Android Nougat 7, la última versión. Esta última versión de Android cuenta con algo más del 1% de adopción entre los fabricantes de teléfonos Android.

¿Por qué es importante tener en cuenta la adopción de un sistema operativo? Porque las últimas versiones no solamente traen nuevas característica sino que tren mejoras de seguridad y rendimiento, algo esencial que debería poder conseguir cualquier dispositivo independientemente de que lo quiera o no el usuario. Apple gracias a que fabrica hardware y software puede controlar mejor este aspecto y actualizar de inmediato sus dispositivos si encuentra un problema de seguridad, en Android en cambio esas vulnerabilidades no se corrigen tan fácilmente.