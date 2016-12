El iPhone 7s será de 5 pulgadas con doble cámara vertical

Además de este nuevo tamaño de pantalla nunca antes visto en un iPhone, el supuesto iPhone 7s, heredaría la cámara dual del iPhone 7 Plus (una cámara que en los últimos días ha dejado de funcionar en algunas unidades). Sin embargo, este elemento se reorganizaría en el nuevo smartphone de la compañía mostrando una alineación vertical en lugar de una horizontal.

Más detalles del iPhone 7s

A principios de este mes, Mac Okatara informó que estos supuestos iPhone 7s y iPhone 7s Plus que llegarían a las tiendas en septiembre junto al nuevo iPhone 8, mantendría el diseño de aluminio del iPhone 7. Sin embargo, el informe señala que los nuevos teléfonos vendrían en un color rojo totalmente nuevo. Ya son varios los indicios que apuntan que veremos tres nuevos modelos de iPhone en 2017, incluyendo modelos actualizados de 4,7 y 5,5 pulgadas con pantallas LCD y un modelo premium con pantalla OLED y carcasa de vidrio. Quizá este sea el iPhone de 5 pulgadas que podría llegar al mercado bajo una denominación especial de iPhone 7s, o iPhone 8.

Recordemos que en el pasado el blog Mac Okatara fue el primero en reportar que Apple reemplazaría la toma de auriculares en el iPhone 7 y debutaría un nuevo color negro brillante, como así finalmente sucedió. Sin embargo, su historial no es perfecto ya que en noviembre, informó que el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus se comercializarían en un nuevo color “Jet White” que aún no se ha materializado.