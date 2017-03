EMUI 5 y su “Aplicación Gemela” permite usar dos WhatsApp a la vez

Huawei, durante el desarrollo del actual EMUI 5, ha implementado en su sistema operativo basado en Android una nueva característica llamada “Aplicación Gemela” que nos permite duplicar la aplicación oficial de WhatsApp (o Facebook) para poder tener dos aplicaciones iguales ejecutándose de manera independiente en nuestro teléfono.

Gracias a esta función, los usuarios que tienen teléfonos Dual Sim, por ejemplo, van a poder tener WhatsApp en sus dos teléfonos ejecutándose a la vez. A pesar de las limitaciones de esta característica (por ejemplo, que solo sirve para WhatsApp y Facebook y que solo funciona en el launcher oficial de EMUI 5), satisface, sin duda, una de las mayores necesidades de los usuarios de Android hoy en día.

¿Debería WhatsApp permitir el inicio de sesión con dos números de teléfono en un mismo smartphone?

Sin duda, sí. No sabemos por qué la compañía no implementa de una vez esta característica en su cliente de mensajería, pero no lo hace, a pesar de las peticiones de los usuarios.

Una de las razones por las que esta función aún no ha llegado será, probablemente, por el protocolo que utiliza para las conexiones, que no es precisamente una obra de arte, y este protocolo, además, es el responsable de que, por ejemplo, no se pueda iniciar sesión en dos sitios a la vez con un mismo número de teléfono e incluso de que no tengamos una aplicación dedicada de WhatsApp para PC, sino que todo dependa, al final, del PC.

Sinceramente, WhatsApp debería dejar de desarrollar funciones absurdas, como los Estados de WhatsApp, y de cambiar todo el rato los iconos de su cliente de mensajería y centrarse en funciones realmente útiles e interesantes, como la posibilidad de iniciar a la vez con dos teléfonos, un cliente para PC independiente, similar al de sus rivales, y dejar de lado la chapuza del buscador de gifs e implementar un modelo de negocio basado en Stickers, que hasta su hermano pequeño Messenger ya cuenta con ello.