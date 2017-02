Energy Phone Pro 3 contará con Android 7.0 Nougat

Energy Sistem presentaba el nuevo Phone Pro 3. Vemos en las características del Energy Phone Pro 3, que tendrá una pantalla de 5,5 pulgadas con tecnología IPS y resolución FullHD.

Vemos en el diseño que tendrá una parte frontal bastante parecida a los actuales terminales de gama media, y es de agradecer que incorpore un sensor de huellas en la parte frontal que funciona francamente bien. Llevará un procesador MediaTek de ocho núcleos a 1,5 GHz, acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento.

Lo más destacado de este terminal son sus apartados multimedia, ya que contará con una cámara dual trasera de 13 megapíxeles que promete bastante, y que tendrá opción para hacer fotografías en 3D. Tendremos que probar esta cámara a fondo para ver si realmente vale la pena. La cámara delantera será de 5 megapíxeles.

En el apartado de la batería vemos 3.000 mAh con carga rápida que no sabemos que comportamiento tendrá, pero que no pinta mal. Llevará de serie Android 7.0 Nougat.

El dispositivo, aunque sea de 5,5 pulgadas, no se hace muy grande, pero tenemos que recalcar una cosa que no nos ha gustado mucho. El sensor de huellas que está en la parte frontal, no tiene botones de navegación a los lados. Sí tenemos posibilidad de quitar los botones en pantalla y utilizar el sensor de huellas con gestos virtuales para simular estas funciones, pero hubiésemos preferido los botones en el chasis.

El terminal es bastante ergonómico, lo poco que lo hemos podido probar nos ha parecido que iba bastante fluido y la cámara nos ha dejado con ganas de más, aunque habrá que probar a fondo esa doble cámara y esa aplicación de cámara.