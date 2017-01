ESET: Algunos trucos para mantenerse protegido en Facebook

En un par de días, Facebook, una de redes sociales más populares del mundo cumple 13 años de existencia. Para muchas personas, las redes sociales se han convertido en una parte normalizada de la vida social. Como la plataforma más arraigada y usada, Facebook contiene “años de detalles” de las vidas de sus usuarios. Las consecuencias de que esta información sea pública pueden variar desde el robo de identidad, a hacer que las fotos de una despedida de soltero estén disponibles para un potencial empleador.

“En Facebook el hecho de que la información no sea privada en forma automática y por defecto no significa que la red social no provea a sus usuarios la posibilidad de ser selectivos con lo que comparten públicamente. Depende de cada uno activar estas funcionalidades para hacer el perfil más seguro y personal. Desde ESET destacamos la necesidad de ser conscientes de las configuraciones de seguridad para proteger la información personal y mantenerse a salvo de filtraciones de datos” mencionó Camilo Gutiérrez Amaya, Jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

De forma de cuidar la información personal, ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, enseña a personalizar los ajustes de privacidad en Facebook.

Implementar las aprobaciones de inicio de sesión

Esta función da un paso más que las alertas de inicio de sesión, ya que significa que se necesitara un código de seguridad cada vez que se acceda a la cuenta de Facebook desde un nuevo dispositivo móvil, computadora o navegador. Este código será único cada vez y enviará al número de teléfono celular que se haya registrado.

Para activar las aprobaciones de inicio de sesión:

Acceder a Configuración de la seguridad. Hacer clic en la sección Aprobaciones de inicio de sesión. Elegir la opción de preferencia y hacer clic en Guardar cambios.

Se puede realizar una lista de dispositivos de confianza en los que no es necesario un código por cada inicio de sesión, pero se recomienda no incluir en este grupo a equipos públicos.

Cambiar quién puede ver publicaciones de amigos en tu biografía

Desde la Comprobación rápida de privacidad que la red social, se puede limitar quién puede ver lo que publican los contactos. Además, se puede filtrar para ser uno el único en ver ciertos datos, como año de nacimiento, correo electrónico o dirección.

Habilitar la revisión de etiquetas

En la opción “Biografía y etiquetado” dentro de Configuración se puede activar esta función.

Revisar todas las fotos en las que te etiquetaron antes de que aparezcan en tu biografía. Si bien no se puede controlar los ajustes de privacidad de otras personas, permite evitar que las mismas estén en la portada del muro personal de cada usuario.

Personalizar la visibilidad de cada publicación

En cada publicación se puede elegir a quién destinarla. Además, se puedes elegir que la opción por defecto sea compartir solo con amigos, y cambiarla en casos particulares de ser necesario.

Evitar acceder a conectar con alguien a quien no conoces

Aceptar y clasificar como “amigo” a un desconocido le permitirá acceder al perfil personal, y es probable que no se quiera poner a disposición toda esa información.

Recodar: Facebook tiene dos caras

El perfil público debería ser más formal, teniendo en cuenta que un potencial empleador podría verlo para saber más a nivel profesional o académico. Por otro lado, el perfil “solo para amigos” es para aquellos interesados en la vida privada y en los aspectos más personales.