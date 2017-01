Google Pixel 2 se podrá sumergir en el agua

Google Pixel 2 sumergible en el agua

La resistencia al agua es una característica que se está convirtiendo en cada vez más común en los smartphones. Si bien es cierto que eso no tiene que significar en todos los casos que son sumergibles, al menos sí que es positivo que en caso de caerse a una piscina el móvil no quede dañado para siempre. Si además de eso nos dicen que es sumergible, pues entonces mejor. Este sería el caso del Google Pixel 2. El anterior smartphone, que en realidad es tan actual que ni siquiera ha sido lanzado en España todavía –y podría no llegar–, no es resistente al agua. Eso significa que el que fue probablemente uno de los mejores móviles del 2016 no cuenta con una característica que empieza a estar presente incluso en los gama media como los nuevos Samsung Galaxy A.

Para muchos usuarios eso no es relevante. No obstante, siempre es una buena noticia que se sepa que un nuevo móvil va a llegar con esta característica. Principalmente porque eso significa que la calidad en la construcción del dispositivo será mejor. Y es lo que va a ocurrir con el Google Pixel 2. No sabemos si se llamará así o no, pero sea como sea, nos referimos al móvil –o a los móviles– que relevarán al Google Pixel y al Google Pixel XL.

Entre las características técnicas que nos podríamos encontrar en el smartphone solo conocemos esta novedad. Lo lógico es que también se pase a un procesador mejor, como el Qualcomm Snapdragon 835, y quizás alguna mejora en la resolución de la versión de pequeño formato. Su cámara podría mejorar algo, aunque ya es la mejor del mercado actual, por lo que tampoco esperamos grandes cambios. ¿Una cámara dual? Es una posibilidad. Aunque también lo era para el Google Pixel y no llegó. Sea como sea, este Google Pixel 2 podremos tirarlo al mar y debería sobrevivir.