Google Pixel 2B, recuerda al Nexus 4

Google Pixel 2B, recordando al Nexus 4

Si algo caracterizó a los primeros móviles de Google que de verdad tuvieron éxito en el mercado fue precisamente el precio con el que contaba. Google no ganaba dinero con ellos, lo que hacía que su precio fuera casi el del coste de producción del smartphone. Se repitió el mismo caso con el Nexus 5, pero desde entonces no hemos vuelto a ver un móvil de Google barato. Incluso se dice que el nuevo Google Pixel 2 será más caro que el modelo anterior. No obstante, parece que habrá una nueva versión más económica. No es que nos vayamos a encontrar con un móvil de gama alta en dos formatos, sino que existiría un Google Pixel 2 y un Google Pixel 2B, que sería más barato.

No conocemos las características técnicas con las que contaría el smartphone, pero se dice que podría ser algo así como un Google Pixel inspirado en los Android One. No obstante, parece improbable que el móvil vaya a ser tan simple. Más bien será algo así como un Nexus 5X, un modelo más barato, aunque aun así de calidad, y con una construcción en materiales que no sean premium.