Honor 9 contaría con una cámara dual y un diseño metálico

¿Honor 9?

No podemos decir que sea el Honor 9, pues no tenemos datos para ello, pero desde luego sí que podemos decir que será un smartphone de gama alta. El teléfono inteligente tiene como nombre técnico Honor DUK-TL30. Y no es un smartphone de gama media. Se trata de un móvil que cuenta con una pantalla de 5,7 pulgadas con una resolución Quad HD de 2.560 x 1.440 píxeles. Más grande y más nítida que la del Honor 8. Además, contaría con un procesador de ocho núcleos capaz de alcanzar una frecuencia de reloj de 2,4 GHz, así como con una memoria RAM de 6 GB. Parece que este procesador sería el Huawei Kirin 960, el de más nivel de la compañía y que está presente en el Huawei Mate 9. Si a esto le sumamos también una memoria interna de 128 GB ampliable por medio de una tarjeta microSD, y Android 7.0 Nougat como sistema operativo, queda claro que no es un móvil de gama media, sino que solo puede ser un móvil de gama alta. Así, bien podría ser un nuevo buque insignia, un Honor 9.

Cámara dual y diseño metálico

Este smartphone también contaría con una cámara dual. No sabemos exactamente cómo será, aunque los datos nos dan un sensor principal de 12 megapíxeles y un sensor secundario de 2 megapíxeles. No obstante, de ser así no habría mejora con respecto al Honor 8, por lo que habrá que esperar para confirmar esto, pues quizás se deba a un error y en realidad sean 12+12 megapíxeles. La cámara frontal sería de 8 megapíxeles. Así mismo, hay que añadir una batería de 3.900 mAh, y un lector de huella dactilar.

No obstante, algo relevante en este móvil sería el hecho de que el smartphone contaría con un diseño metálico, lo que contrastaría con el diseño de cristal que vemos en el Honor 8 y que lo hacía destacar mucho. Una elección curiosa en este caso. Aunque no podemos descartar el hecho de que no sea en realidad un Honor 9, sino algún otro smartphone que la compañía vaya a lanzar, de alto nivel, y con una pantalla de gran formato.