HTC 10 detiene su actualización a Android 7

Android 7 para el HTC 10 se detiene

Ha sido a través de las redes sociales de la filial germana de HTC como se ha conocido esta detención de la actualización de Android 7 para el HTC 10, como consecuencia de los fallos que están sufriendo los usuarios del terminal desde que este se actualizó en algunas regiones. El caso es que no se especifican estos fallos, pero se alude a ellos para justificar la detención de la actualización, que por otro lado deja en un limbo a los usuarios del HTC10.

Porque por un lado sólo se ha anunciado la detención de la actualización y ninguna solución para ellos, por lo que los que han optado por actualizar seguirán con ellos, y por otro lado porque los que la estaban esperando ahora no saben cuándo la recibirán. Lo lógico es que HTC comunique en los próximos días sus planes respecto de esta problemática actualización a Android 7 para el HTC 10. Desde luego no es una buena noticia, primero para los usuarios por razones obvias como las que acabamos de comentar,pero tampoco para la firma, que nos está pasando ni mucho menos por buenos momentos a nivel empresarial, y que necesita un revulsivo en forma de nuevo terminal, y no parece que los nuevos HTC U Ultra y U Play vayan a serlo.

Veremos si hay noticias de esta actualización en los próximos días, más cuando se trata de la actualización del buque insignia de la firma, y que debería servir como referente para la actualización de modelos “menores”. Esperemos que por el bien de estos usuarios los problemas y fallos se resuelvan pronto.