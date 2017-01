HTC One A9 ya recibe Android 7.0 Nougat

HTC One A9 ha empezado a recibir la última actualización de Android, Android 7.0 Nougat. En el año que salió el HTC One M9, pudimos ver como la firma taiwanesa estaba en su peor momento. Este mismo año, la compañía decidió lanzar en la segunda mitad de año un dispositivo diferente, que marcaría una línea de diseño que ha seguido después. En esta presentación pudimos ver al HTC One A9, que era un terminal con especificaciones de gama media, pero con un precio casi de gama alta.