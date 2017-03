Huawei con pantalla OLED y batería de 4000mAh

Ficha técnica del Huawei con pantalla OLED

Como decimos la TENAA tiene un carácter semi omóvil de gama media ficial por tanto en cuanto los datos que se detallan en esta certificación tienen consideración de oficial por parte de los organismos chinos. En este paso por la TENAA hemos visto a un móvil Huawei con pantalla OLED denominado como NCE-TL10, un gama media que cuenta con un panel de la tecnología mencionada de 5 pulgadas.

El procesador es de ocho núcleos y cuenta con una velocidad de 1.5GHz, mientras que la memoria RAM es de 3GB. El almacenamiento interno es de 16GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta los 128GB. La cámara de fotos es de 13 megapíxeles en la parte trasera y de 5 megapíxeles delante, mientras que la batería es uno de sus puntos fuertes gracias a la capacidad de 4000mAh.

En cuanto al diseño la imagen nos muestra un terminal de color dorado con un aspecto parecido a los Redmi Note, por la forma redondeada de la parte trasera y el lector de huellas justo debajo de la cámara de fotos

En este caso se renuncia a un botón Home frontal, mientras que en esta zona podemos ver el logotipo de Huawei. En líneas generales podemos ver un que no destaca por nada en concreto, y que de momento no sabemos si saldrá de China. De hecho en su cuerpo tiene grabado el logotipo de la operadora China Mobile, por lo que no sabemos si será un modelo exclusivo para esta. En cualquier caso se trata de un interesante y nuevo integrante de la gama media de Huawei.