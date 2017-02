Huawei P10 llegará con pantalla Full HD

Huawei P10 con pantalla Full HD

La noticia, la novedad, tiene que ver con la pantalla del Huawei P10, que finalmente no será Quad HD tal y como se llegó a decir, sino que será Full HD. Eso significa que la resolución no será tan alta, no mejorará con respecto al móvil del año pasado, y seguiremos teniendo una pantalla de 1.920 x 1.080 píxeles, la misma resolución con la que contará el Huawei P10 Lite. Además de esto, sabemos que el procesador será el Huawei Kirin 965, y que las variantes del móvil llegarán en la memoria RAM (4 y 6 GB) y en la memoria interna (32, 64 y 128 GB). Como es lógico, integrará una cámara dual con tecnología de Leica.

Huawei P10 Plus y Huawei P10 Lite

Así, las novedades llegarán en el Huawei P10 Plus y el Huawei P10 Lite. El primero de ellos será el móvil más premium de los tres que se van a lanzar, con una pantalla de 5,7 pulgadas que en este caso sí que llegará a ser Quad HD contando con una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. No obstante, probablemente contará con la misma cámara, el mismo diseño, y las mismas características técnicas que el Huawei P10. Quedará por determinar si los dos contará con pantalla curva, o solo este.

El Huawei P10 Lite también llegará como la versión económica del buque insignia. Su pantalla será casi como la del Huawei P10, también con resolución Full HD. Aunque en este caso sí que nos encontraremos con características técnicas propias de un móvil más básico. El smartphone integrará un procesador Huawei Kirin 655, pero su memoria RAM sí que llegará a ser de 4 GB, lo que sin duda será algo muy destacable.

Los nuevos móviles se presentarán muy pronto. Probablemente en el Mobile World Congress 2017, a finales de este mes de febrero.