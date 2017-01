iCleaner ayuda a liberar espacio en el iPhone 7 y 7 Plus

Para poder liberar espacio en el iPhone 7 y 7 Plus de forma sencilla vamos a tener que hacer jailbreak en el terminal de Apple, lo que nos dará acceso a poder instalar este tweak que ofrece esta función tan útil para ambos teléfonos.

Liberar espacio en el iPhone 7 y 7 Plus, más sencillo con iCleaner

Este tweak no es ni mucho menos nuevo, de hecho es uno de los más veteranos de Cydia desde hace años, pero la gran novedad es que ahora es compatible con teléfonos que funcionen en iOS 10, y especialmente compatible con los nuevos iPhone 7 y 7 Plus. De esta forma los usuarios de ambos terminales van a poder disfrutar de una herramienta realmente útil para liberar espacio en estos móviles. Gracias a este tweak podemos liberar espacio fácilmente eliminando archivos de cualquier tamaño que no estamos utilizando y que son totalmente prescindibles para el sistema operativo.

Una vez que hemos descargado de Cydia iCleaner podemos realizar un escaneo en el iPhone 7 de los archivos prescindibles que podemos borrar para ganar espacio de almacenamiento. Este tweak es capaz de liberar gigas de espacio eliminando archivos temporales y basura de todo tipo e incluso detectando actualizaciones del sistema que hemos descargado y ya han sido instaladas, por lo que no necesitan seguir siendo almacenadas. Como decimos iCleaner ya es plenamente compatible para el iPhone y 7 Plus, y podemos descargarlo añadiendo en Cydia la fuente “http://ib-soft.net/cydia”.

No hay más que instalar esta aplicación y comenzar a disfrutar de una funcionalidad que ni mucho menos nos puede ofrecer iOS de forma nativa, por lo que hay que recurrir una vez más al jailbreak. Un jailbreak en iOS 10 para el iPhone 7 que actualmente es compatible con las versiones de iOS 10.1, pero que no parece que vaya a estar disponible durante un buen tiempo en iOS 10.2, por lo que si estáis pensando en seguir con el jailbreak no actualicéis a las últimas versiones de iOS 10.2.