iPhone 7 en color Jet White o Blanco brillante, desata la locura en la red

Sony Dicksson vuelve a la carga con otra de sus filtraciones y te recordamos que este informador tiene su prestigio ganado al haber adelantado el diseño en su cuenta de Twitter, entre otros, del iPhone 7 y iPhone 7 Plus. En el caso que nos ocupa muestra en su perfil de la red social lo que parece que es la carcasa de un iPhone 7 ‘jet white’, o lo que es lo mismo, el equivalente al ‘jet black’ pero en blanco.

En un breve video de unos pocos segundos podemos verle sosteniendo la trasera de un iPhone 7 y un iPhone 7 Plus, y como curiosidad, la carcasa del iPhone 7 no tiene el logotipo de Apple, aunque esto puede ser debido a que se trate de un componente de pre producción, o simplemente una muestra para fabricantes de accesorios.

La fiebre del ‘jet black’… ¿Ahora en blanco?

Ls rumores sobre una versión blanca de este acabado venían de lejos y de hecho se estimaba que la firma presentaría esta versión ‘jet white’ de cara a estas navidades. Parece que no se ha llegado a la crítica fecha del 24 de diciembre, pero bien podría lanzarse a lo largo de las próximas semanas.

Lo cierto es que los de Cupertino no parecen haberse amilanado tras los problemas que dio el ‘jet black’ y desde luego, además de agotarse en ventas, los compradores de este modelo no parecen haberse arrepentido (nuestro Eduardo Archanco es uno de ellos y no ha dudado en calificarlo de “asombroso”) . En poco tiempo sabremos si se confirma este modelo o no.