iPhone 7, iPhone 6s y iPad Pro reciben Jailbreak para iOS 10.1.1

Jailbreak para iOS 10.1.1 ya disponible

Llegó el esperado día para los amantes del Jailbreak. Tras meses de oscuridad, los propietarios de los iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6ws, iPhone 6s Plus y iPad Pro -modelos con procesadores de 64 bits- tendrán la posibilidad de hacer Jailbreak para iOS 10.1.1. Así lo ha hecho saber el desarrollador italiano, que incluso ha publicado en su página web la herramienta con la que ya es posible hacerse con el control del kernel de iOS.

No obstante, el anuncio de la disponibilidad del Jailbreak para iOS 10.1.1 parece más bien una declaración de intenciones puesto que Yalu, la herramienta con la que se hace posible el desbloqueo de los iPhones junto a Cydia Impactor, está en una fase de pruebas inicial. Es más, el propio Todesco advierte a los interesados que no prueben si no tienen conocimientos avanzados en la materia. Y es que una incorrecta manipulación y utilización de la misma puede acabar con un fallo en el hardware que puede inutilizar el dispositivo.