iPhone 7 Plus vs HTC U Ultra: Comparativa de velocidad

El nuevo HTC U Ultra ha llegado al mercado para convertirse en el nuevo buque insignia de la firma asiática. Un terminal que llega con una ficha técnica muy similar a la del recién presentado LG G6, ya que desde HTC han preferido confiar en el actual procesador de gama alta de Qualcomm, el Snapdragon 821, antes que esperar a montar el Snapdragon 835 con el que contará por ejemplo el Samsung Galaxy S8. Pues bien, una vez más, en este tipo de comparativas, podemos ver una rutina de ejecución de aplicaciones en ambos móviles, tanto en el iPhone 7 como el HTC U Ultra, que deben lanzar a la vez las mismas aplicaciones.

Partiendo de la misma base, el paso de los minutos nos desvela cuál de estos dos móviles es capaz de cargar las rutina de aplicaciones en el menor tiempo posible. Una prueba donde no sólo entra en juego el procesador, sino también la optimización de la memoria, ya que se puede comprobar el rendimiento del terminal con una gran mochila de aplicaciones ya ejecutadas a su espalda. Pues bien, en la primera ronda, el iPhone 7 Plus consigue hacerlo en un 1 minuto y 17 segundos, mientras que el HTC U Ultra hace la misma rutina en 1 minuto y 59 segundos, una de las diferencias más grande que hemos visto.

En la segunda ronda las diferencias son aún mayores, porque la segunda manga de aplicaciones el iPhone 7 Plus consigue hacerla en 1 minuto y 49 segundos, mientras que el HTC U Ultra necesita de la friolera de 3 minutos y 30 segundos para ejecutar las mismas aplicaciones. No habíamos visto una diferencia tan grande hasta ahora, y viendo las características de hardware de otros terminales que han hecho la prueba y que han quedado muy cerca del iPhone 7 Plus, sólo se nos ocurre una explicación para esta diferencia basándose en la optimización de software de la capa de HTC, porque no tiene sentido tanta diferencia, cuando el OnePlus 3T prácticamente con el mismo hardware necesita de mucho menos tiempo. Aunque también puede tener que ver la optimización por parte de los desarrolladores de sus juegos en Android, que en este caso es lo que más tiempo hace perder al HTC.