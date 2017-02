iPhone 8 llegaría con realidad aumentada

Y es que desde hace tiempo se especula con que Apple trabaja para integrar herramientas de realidad aumentada en sus dispositivos, con el iPhone a la cabeza. Sin embargo, hasta la fecha la firma de la manzana no ha movido ficha. Mientras tanto, Android se centra en popularizar la realidad virtual con DayDream para dar soporte tanto a las apps disponibles en Google Play, como a los miles de accesorios como gafas de realidad virtual que existen en el mercado. El lanzamiento del iPhone 8 puede colocarse como el punto de inclusión de la tecnológica en este segmento de mercado.

iPhone 8 con realidad aumentada, una característica que toma fuerza

El propio Tim Cook no esconde su entusiasmo por las prestaciones de este tipo de tecnología. Así lo ha dejado ver en varias entrevistas. De hecho, también han trascendido rumores que hablan de un proyecto secreto centrado en el desarrollo de unas gafas de realidad virtual de Apple.iPhone con realidad aumentada a través de una aplicación

No obstante, el primer paso de la norteamericana en este sentido podría materializarse con un iPhone 8 con realidad aumentada. Si bien no es comparable a la experiencia que puede ofrecer hoy en día cualquier dispositivo certificado para la plataforma DayDream de Android, la integración de un hardware específico (sensores) y una herramienta que ofrezca las funciones de realidad aumentada parecen cada vez más una realidad que una opción remota.

Una aplicación para la cámara del iPhone 8

Así se extrae de la información elaborada por la citada firma de inversiones, Goldman Sach, la cual apoya la teoría de un iPhone 8 con realidad aumentada tras la publicación de los resultados económicos de la compañía Lumentum Goldings Ing. A grandes rasgos, esta empresa ha sido asociada en varias ocasiones a Apple dado que corren fuertes rumores sobre un acuerdo de colaboración para que ésta diseñe un software específico –app para iPhone– con soporte para realidad aumentada. Esos rumores se fortalecen con las declaraciones de la compañía tras la presentación de sus últimos datos trimestrales, las cuales ponen de manifiesto que realmente existe un desarrollo de una aplicación de realidad aumentada para móviles.

No hay mayores detalles al respecto, pero el lanzamiento de un iPhone 8 con realidad aumentada bien podría estar enfocado en la línea que ya ha hecho Google con Project Tango. No obstante, tampoco podemos perder de vista posibles afinidades con la dinámica de juego con la que innovase Nintendo en Pokémon GO, juego de realidad aumentada que ha causado una verdadera revolución.