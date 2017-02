iPhone 8 no tendrá marcos en el panel frontal

Hace unos días vimos un interesante y realista concepto del iPhone 8 en el que los bordes son aún más curvos que en el actual. Sin embargo, nos gusta soñar, y parece ser que los conceptos de próximos iPhone están de moda, pues hemos encontrado uno más curioso aún.

En este video creado por el diseñador Thadeu Brandão, el iPhone no tiene prácticamente marcos. En la parte trasera es idéntico al iPhone 7 Plus, pero en la delantera nos encontramos con un panel frontal que no deja espacio alguno a los marcos.

El diseñador se ha fijado en algunos detalles pero ha dejado incógnitas por desvelar. Por ejemplo el altavoz de la parte frontal se sube justamente al borde de la pantalla en la parte superior, pero los sensores de luz, proximidad y la cámara FaceTime han desaparecido del iPhone. Algo que desde luego Apple no va a realizar.

Pero lo interesante de todo no es esto, sino cómo se hace uso de la parte inferior del iPhone, que se convierte en una especie de Touch Bar. Es decir, cuando haces uso del teléfono la pantalla que se muestra llega hasta el borde del botón Home, y la parte inferior se utiliza para botones de interacción. Por ejemplo, la barra de secciones que suelen tener algunas apps pueden ocupar esta parte inferior.

El concepto en sí es interesante, pero no soluciona todos los problemas que generaría disponer de un panel frontal tan grande. El botón Home es básico actualmente en el iPhone, y si bien es cierto que puede realizar diferentes acciones según el contexto, por ahora el iPhone necesita un botón universal que sea independiente a cualquier app. Por otro lado, faltaría ver dónde se integra la cámara frontal y algunos sensores. Sea como sea, el vídeo es de lo más interesante.