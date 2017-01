iPhone 8 X Edition aparece en un video conceptual

No cabe la menor duda de que una de las grandes sensaciones de cara a la segunda parte del año recae en manos de Apple. De la firma de Cupertino no solo se esperan -según los más recientes rumores- los iPhone 7s y iPhone 7s Plus. También habrá hueco para el iPhone 8, el modelo con el que el fabricante conmemoraría el décimo aniversario del iPhone. De hecho, por ese preciso motivo también se ha trascendido como iPhone X, por eso del lanzamiento del iPhone en 2007, hace 10 años. A continuación, el vídeo del iPhone 8 X Edition.

Semejante perspectiva se une a la actual situación de la compañía, donde su actual modelo, el iPhone 7, no ha logrado animar las ventas de la saga -al menos por encima de lo que ya hiciera el iPhone 6-. Como ya se ha dicho en innumerables ocasiones, el repetitivo diseño durante tres generaciones del smartphone, sumado a las “escasas” innovaciones técnicas, con la sensación de que la norteamericana va un paso por detrás de la competencia, ha posicionado al supuesto iPhone 8 como el modelo revolucionario que todos esperaban el año pasado.