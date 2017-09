iPhone X vendrá sin carga rápida

iPhone X sin carga rápida

El smartphone no contará siquiera con carga rápida de serie. En realidad, el smartphone sí será compatible con carga rápida, pero los accesorios incluidos de serie para cargar la batería del teléfono inteligente no son compatibles con la carga rápida. Para que el smartphone cuente con carga rápida, tendremos que utilizar un cable USB Type-C a Lightning. Es decir, el iPhone X, y el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus también, deben conectarse a un MacBook, o a un cargador USB Type-C para poder contar con carga rápida. Se supone que en media hora es posible cargar el 50% de la batería, pero habrá que comprar accesorios adicionales.

En este caso, se trataría del cable USB Type-C a Lighting, con un precio de unos 30 euros. Pero claro está, necesitamos un cargador con un puerto USB Type-C. El cargador más económico de Apple cuenta con un precio de unos 60 euros. Si tenemos un MacBook o un Chromebook que se haya presentado recientemente, con un puerto USB Type-C, podemos ahorrarnos la compra de un cargador para la batería. Pero en cualquier caso, tener que realizar un gasto de unos 90 euros adicionales para poder contar con carga rápida en un móvil cuyo precio supera los 1.100 euros es casi una broma. Hay móviles mucho más baratos, con precios de 100 euros, que ya cuentan con carga rápida, e incluyen tanto el cable como el cargador de batería necesarios para que el smartphone sea compatible con carga rápida.