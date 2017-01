LG G6 aparecen sus características

LG G6

La imagen promocional del móvil con el que LG quiere comenzar a crear expectación alrededor del LG G6 nos confirma algunas características con las que contará el móvil, aunque no da detalles concretos sobre los componentes con los que contará. Nos habla de una gran pantalla, algo que es lógico en el momento actual del mercado, dado que no podemos esperar que un smartphone que va a llegar en una única versión cuente con una pantalla que no sea de al menos 5,5 pulgadas. Se ha hablado incluso de una pantalla de 5,7 pulgadas, pero hay que decir que la diferencia no será tan notable y que no hay forma de saber exactamente cómo será.

Además de esto, LG también quiere destacar que se ha mejorado en el diseño del smartphone, y que se ha conseguido un LG G6 más pequeño, probablemente con respecto al LG G5. En principio esto era algo que ya sabíamos. Se prescinde del diseño modular, y con eso se consigue optimizar el espacio y por tanto, un móvil algo más compacto. Precisamente por esto es posible que el móvil cuente con la misma pantalla de 5,5 pulgadas, pero se reduzcan los biseles y el tamaño general del móvil sea inferior.

No obstante, la característica que más llama la atención en el móvil es el hecho de que vaya a ser sumergible en el agua. En la imagen promocional parece que vemos un LG G6 bajo el agua, y además se utiliza la etiqueta Waterproof, lo que significa que el smartphone será sumergible. Quizás LG quiere ahora imitar al iPhone 7. Es curioso, porque ahora que algunos de los Sony han dejado de ser sumergibles en el agua (fueron de los primeros en serlo), porque era una característica que no parecía ser relevante para los usuarios, todos los demás buques insignia empiezan a incluir esta característica.