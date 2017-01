Meizu Pro 7 con cuerpo de titanio y pantalla 4K

El Meizu Pro 7 no es un smartphone que aparezca por sorpresa en la red, ya que es uno de esos dispositivos de los que venimos escuchando infinidad de rumores desde hace semanas. Ahora, más que rumores, tendríamos las filtraciones de las imágenes de prensa del teléfono del fabricante chino que nos permiten saber lo que podemos esperar de uno de los aspirantes a mejor móvil chino de 2017. Cabe señalar que este Meizu Pro 7 es uno de los dispositivos enumerados en el calendario de productos filtrados Meizu para 2017, y si este calendario de presentaciones finalmente podemos considerarlo como oficial, el nuevo smartphone de la compañía debería ser presentado en los próximos meses presumiendo del procesador MediaTek Helio X30 a bordo.

Características del Meizu Pro 7

La especificación filtradas acaban de aparecer en forma de un documento de Powerpoint con las que serían las primeras imágenes oficiales del buque insignia de Meizu para 2017. No obstante, estas mismas imágenes se asemejan bastante al diseño del Meizu Pro 6 Plus, por lo que dudamos si realmente pertenecen al Meizu Pro 7 o a un posible Meizu Pro 7 Plus.

Sea como sea, la fuga especifica que el Meizu Pro 7 contaría con un cuerpo de titanio, así como una pantalla de 5,7 pulgadas 4K (resolución de 3840 x 2160 píxeles) con soporte para la tecnología de pantalla de visualización AOD. El buque insignia también contaría con una más que probada cámara de 12 MP con sensor Sony IMX362 sensor. Es probable que, como se ve en las imágenes, también cuente con el anillo de flash que aparece en el Pro 6 y Pro 6 Plus.

En el interior del terminal, como hemos avanzado unas líneas más arriba se especula que el Meizu Pro 7 aloje en sus entrañas un chip Helio X30 con más de dos versiones de almacenamiento. La versión base se espera que llegue al mercado con 4 GB de RAM + 64 GB de almacenamiento, mientras que la segunda versión presumiría de 6 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento. Sin embargo, existiría una tercera variante del Meizu Pro 7 que integraría nada más y nada menos que hasta 8 GB de RAM + 128 GB de almacenamiento.