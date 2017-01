Meizu Pro 7 de titanio, con 8 GB de RAM y una pantalla 4K

Meizu Pro 7

Lo que está claro es que el nuevo Meizu Pro 7 será Pro de verdad. Y es que algunas de las características con las que contará no han estado presentes antes en ningún smartphone. Es el caso del diseño de titanio, mejorando a los diseños en aluminio que habíamos visto hasta ahora, y planteando otra opción diferente a la cerámica para el nivel premium. Pero no será la única característica destacable del móvil. Y es que parece que la versión de más alto nivel contará con una memoria RAM de 8 GB y con una memoria interna de 128 GB. También habrá variantes con memoria de 64 GB y RAM de 6 GB, y hasta 4 GB de RAM, pero en cualquier caso que se vaya a llegar a ese nivel impresiona, y todo con un precio que no superará los 600 euros en la versión más costosa.

Ah claro, y no podemos olvidarnos de la pantalla. Alcanzará las 5,7 pulgadas, con una resolución que no será Full HD, ni Quad HD, sino que llegará a ser 4K. Será de las primeras pantallas que funcionará en todo momento en 4K. Una verdadera novedad.

Hay otros detalles que no son tan destacables por el hecho de que lo ya mencionado lo dejaría como uno de los mejores smartphones del mercado. Pero aun así habría que mencionar que el sensor de su cámara contaría con unos píxeles de 1,4 micras, por lo que sería una cámara de una gran calidad, con sensor de Sony de 12 megapíxeles. Probablemente el mismo que el de los Google Pixel. Y todo ello con un procesador MediaTek Helio X30, de 10 núcleos.

Un verdadero smartphone de altísimo nivel. Que sin duda alguna se convertiría en una de las mejores opciones para los que busquen un gama alta, a un precio relativamente económico.