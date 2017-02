Moto G5, estará disponible en marzo

Moto G5 más barato

Uno de los pocos defectos del Moto G4 del año pasado es que fue más caro de lo esperado. Si bien es cierto que el móvil contaba con mejoras con respecto al móvil del año anterior, también es verdad que esto era algo que ya esperábamos, por lo que no resultaba lógica que el precio pasara a ser tan alto. Al fin y al cabo, si se lanza una nueva generación del móvil, es común que sea mejor, ¿no? No obstante, el precio subió, y más aun el de la versión Plus. Sin embargo, no será el caso del Moto G5, que parece que será más barato que el anterior móvil de la compañía. Concretamente, se conoce su precio en las tiendas europeas.

190 euros el más barato

El Moto G5 más barato tendría un precio de 190 euros, lo que significaría que volvería a contar con un precio que bajaría de los 200 euros, y eso sí es algo que será realmente positivo, pues se convertirá en una de esas grandes opciones para los usuarios que se fijan la barrera de gasto máximo precisamente en los 200 euros. Esto corresponderá a la versión que contará con una memoria interna de 16 GB y una memoria RAM de 2 GB. A partir de aquí habrá una versión que contará con una memoria RAM de 3 GB y con una memoria interna de 32 GB, que tendrá un precio de 210 euros.

Aun así, todavía existirá un smartphone más avanzado, que será el Moto G5 Plus, del cual, obviamente, esperamos un precio más alto, y que podría estar en los 250 euros. En cualquier caso, es una buena noticia que el Moto G5 vaya a volver a competir con los móviles de gama media en el rango de precio de los 200 euros, pues el último fue un poco caro para lo que se esperaba.