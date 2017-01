Moto G5, Moto G5 Plus y Moto G5 Play, estarán disponibles en marzo

Tal y como habíamos visto en alguna filtración anterior, el móvil contaría con un diseño metálico, inspirado en el Moto M, lo que supondría un cambio en lo que han venido siendo los móviles de Motorola hasta ahora, y que probablemente sea consecuencia del hecho de haber fusionado las divisiones de móviles de Lenovo y Motorola. Es algo positivo, pues así se contará con un diseño más premium, a la vez que se conservan las características propias de un móvil que siempre funciona bien.

Su procesador podría no mejorar con respecto a la versión del año pasado, quedándose en el Qualcomm Snapdragon 625, lo que en cualquier caso nos ofrecería un buen rendimiento.

El Moto G5 Plus elevaría el nivel de la gama media con una cámara que destacaría sobre las de sus rivales, estando otra vez entre las mejores del mercado. También mejoraría su cámara frontal hasta los 8 megapíxeles.

Y habría mejoras en rendimiento, pues su memoria RAM alcanzaría los 4 GB y su memoria interna sería de entre 32 y 64 GB. Se convertiría así en un móvil que mejoraría a la gama media, para aquellos usuario que quieran gastarse un poco más en un smartphone que no solo funcione bien, sino que cuente con características destacables, como su cámara de fotos.

Precio y lanzamiento

Los dos móviles, el Moto G5 y el Moto G5 Plus, serían lanzados en el mes de marzo, al menos en la India, aunque también en el resto del mundo, probablemente. Su precio no es definitivo, pero al cambio actual el Moto G5 Plus se quedaría en los 220 euros. Podemos esperar que su precio real sea de unos 250 euros en nuestro mercado, quedándose el Moto G5 en los 200 euros, un precio bastante equilibrado.

Moto G5 Play

Por último, se habla de un Moto G5 Play que se lanzaría posteriormente, y que probablemente sería un móvil algo más básico, con un diseño más simple, y que vendría a ser algo así como el sustituto del Moto E. Un gama básica de precio económico.