Moto G5 Plus tendrá una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución Full HD

Moto G5 Plus

Lenovo adquirió Motorola porque la compañía contaba con una serie de muy buenos móviles que además se vendían muy bien. Decir que el mejor móvil de gama media del mercado era de Motorola es decir algo que es real. Y es lógico, por tanto, que cada año el lanzamiento de la nueva versión de este smartphone se convierta en uno de los momentos más relevantes para Lenovo. Ahora llega información sobre el que sería el Moto G5 Plus, que nos confirma que el smartphone se parecería al anterior modelo, aunque con algunas mejoras.

Nos encontraríamos con una pantalla de 5,5 pulgadas con una resolución Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles, lo que podemos esperar de un móvil que hoy aspira a ser el mejor de la gama media. Su cámara principal es de 13 megapíxeles y su cámara frontal es de 5 megapíxeles. Pero lo cierto es que no podemos analizarlas solo por su resolución, porque la calidad que tendrán estas cámaras dependerá en realidad del nivel técnico que tengan, y para eso habrá que probarlas. Recordemos que la cámara del Moto G4 Plus estaba entre las mejores cámaras móviles del mercado, a pesar de no contar con una resolución especialmente destacable.