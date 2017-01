Moto G5 Plus vs Huawei P8 Lite vs Xiaomi Redmi 4 Pro

Diferencia en pantallas y cámaras, aunque no destacable

También nos encontramos con diferencias entre las cámaras y las pantallas de estos tres smartphones, aunque lo cierto es que no resulta fácil decir cuál es mejor de todas. Los tres móviles cuentan con una resolución Full HD de 1.920 x 1.080 píxeles. No obstante, el Xiaomi Redmi 4 Pro es el más pequeño, con una pantalla de 5 pulgadas. El Huawei P8 Lite 2017 cuenta con una pantalla de 5,2 pulgadas, y el Moto G5 Plus alcanzaría las 5,5 pulgadas. Así, tres tamaños diferentes, y dependerá de si buscas un móvil algo más compacto, o de gran formato.