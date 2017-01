Moto G5, se develan sus especificaciones

La renovación del Moto G4 ya está cerca

El Moto G4 fue uno de los dispositivos que más nos llamó la atención en la gama media este año. Es por ello que se ha convertido en uno de los mejores en cuanto a relación calidad precio, teniendo en cuenta que tiene un coste menor de 200 euros. También nos encontramos que tiene una versión Plus, algo más cara, más grande, y con la novedad de un sensor de huellas. Hoy, podemos ver que se ha filtrado el que sería la nueva apuesta de Motorola para la gama media de 2017.

Este dispositivo que vemos en la imagen sería el nuevo Moto G5 o G5 Plus, todavía no se ha confirmado cuál de los dos será. Como vemos en la imagen, apostará por un diseño metálico, olvidándose del plástico de años atrás. Un aspecto que puede ser una novedad o no, dependiendo del modelo, es el lector de huellas, ya que en el modelo Plus sí contaba con uno, pero en el normal no. En la parte trasera vemos un diseño parecido al del Moto Z por la cámara, pero cambiando el tacto de la carcasa, pasando a ser metal y no cristal.

Uno de las cosas que nos hace pensar que esta filtración puede ser falsa es el conector microUSB. Es raro que en 2017 los dispositivos tengan esta conexión, ya que parece que se está estandarizando el Usb Tipo C en el mercado de los smartphones. Otro punto a destacadas es el de los botones en pantalla. Se criticó mucho la utilización de estos botones en pantalla a los terminales de Motorola que tenían un sensor de huellas en la parte delantera, ya que podría también funcionar como botón home y no desaprovechar tanto los marcos como lo está haciendo con sus dispositivos.