Moto G5 y Moto G5 Plus en video

Vamos con el modelo Premium de este año. El G5 Plus eleva ligeramente su pantalla a las 5,2 pulgadas y con resolución Full HD, por lo que si a algunos les parecieron excesivas las 5.5’’ del Moto G4, estarán encantados con este tamaño. Lo bueno del G5 Plus es que está construido en un diseño unibody, por lo que su acabado metalizado luce muy similar (monta también un lector de huellas frontal) pero algo mejor que el de su hermano G5. Aunque le hemos visto un pequeño problema en cuanto a la cámara, que sobresale del chasis y no está tan a ras de la carcasa como la del Moto G5, con los problemas que ello puede conllevar. El resto es igual, con el botón redondeado y la misma certificación IP67.

A nivel interno tenemos la parte del león con un procesador Snapdragon 625 a 2 GHz y una GPU Adreno 506 que le dan más potencia al conjunto y por tanto más perspectivas de futuro en cuanto a los updates, y un espacio interno mayor que llega a los 32GB. Aunque en la RAM tenemos lesta vez dos opciones, con un modelo de 2GB y otro de 3GB para elegir. Que no os confunda que la cámara trasera sea de 12 Megapíxeles, un pixel menos que la del G5, ya que el G5 Plus tiene apertura f/1.7 (le entra más luz que a la cámara del G5 y por tanto obtiene mejores resultados fotografiando).