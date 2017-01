Moto G5 y Moto G5 Plus, se develan sus precios

Uno de los terminales que más ganas tenemos de ver en la gama media es el Lenovo Moto G5. Los Moto G siempre son uno de los móviles más importantes en un rango de precio bastante corto, por lo que todo el mundo espera a ver qué nos prepara cada año estos terminales. Hoy, la noticia que os traemos, es sobre el precio del Moto G5 y Moto G5 Plus.

El precio del Moto G5 sería el mismo que el Moto G anterior

Uno de los aspectos por el cual, estos móviles son tan competitivos, es su precio. Siempre vemos como en esta gama medio, el precio un poco arriba o un poco abajo puede ser diferencial, ya que importa hasta el último céntimo. Estos terminales siempre intenta apurar todos los componentes. Utilizan un diseño cada vez más premium, pero sin llegar a tener materiales de tan buena calidad. En cuanto a RAM, vemos que es un componente no muy caro y es por ello que se aumenta de forma fácil. El procesador es uno de los componentes más caros, y por ello, el que hace que suba el precio del terminal de un año paraotro.

Pues sí, hoy nos ha llegado la noticia sobre el que sería el precio del Moto G5 y Moto G5 Plus. Como vemos en el tweet de encima, el precio en Brasil sería de 1099 y 1499 reales brasileños, lo que significaría que en euros costaría entre 300 y 400 euros. Pero este no será el precio en España, ya que en Brasil, todos los terminales tienen un coste elevado y no se corresponde el cambio al precio real.