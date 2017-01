Moto Z (2017) se develan nuevas características

El móvil modular sobrevive

Lo más relevante del hecho de que pueda existir un Moto Z (2017) ya no es el hecho en sí de que contaremos con un móvil de Lenovo de gama alta en el mercado este año que competirá con sus rivales, sino más bien el hecho de que los móviles modulares sobreviven. En realidad es lógico. Si ya has lanzado diferentes módulos, que tiene un precio costoso, y que cuenta con el prestigio de marcas como Hasselblad para la cámara de fotos, es lógico que se lance algún smartphone que dé la opción a los usuarios de seguir utilizando dichos módulos. Además, hemos visto nuevos módulos que aún no se han lanzado al mercado. Podrían ser para el Moto Z del año pasado, sí, pero ahora que llega información sobre un Moto Z (2017) es lógico pensar que vayan a ser compatibles con ambos móviles.

Con respecto al móvil en sí mismo, obviamente nos vamos a encontrar las características propias de cualquier teléfono inteligente, como un procesador, una cámara, una memoria RAM, una batería… No obstante, solo conocemos dos características de este nuevo móvil, y es que contaría con un procesador Qualcomm Snapdragon 835, de última generación, así como una memoria RAM de 4 GB. Con este móvil Lenovo no querría competir con los grandes smartphones con memoria RAM de 6 GB, o al menos no creen que sea necesaria una memoria RAM de tal capacidad para que el rendimiento del smartphone sea el propio de un smartphone de gama alta. En cualquiera de los casos, un teléfono inteligente de lo más interesante, principalmente si ya hemos adquirido el Moto Z del año pasado, o si creemos que los módulos pueden ser el futuro del mundo de los teléfonos inteligentes.